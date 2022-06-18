https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796430356.html
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщил в субботу на брифинге... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:48
2022-06-18T13:48
2022-06-18T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены пять боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР.
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харьковская область
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
13:48 18.06.2022 (обновлено: 14:10 18.06.2022)
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ
Минобороны: российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ