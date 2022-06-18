Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796430356.html
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщил в субботу на брифинге... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:48
2022-06-18T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794942293_0:125:3419:2048_1920x0_80_0_0_4fd1809b1055ed495407c7f95859e8e7.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены пять боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР.
https://ria.ru/20220618/vzvody-1796431217.html
харьковская область
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794942293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a7f10c84403a490d1062fba00ba50e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
13:48 18.06.2022 (обновлено: 14:10 18.06.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили 62 района сосредоточения ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом
Расчет 152-мм самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание под Николаевом - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание под Николаевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены пять боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР.
Минобороны РФ о сбитой авиации ВСУ и уничтоженных западных гаубицах
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала