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Минобороны показало, как Ка-52 уничтожили украинский командный пункт - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/spetsoperatsiya-1796414565.html
Минобороны показало, как Ка-52 уничтожили украинский командный пункт
Минобороны показало, как Ка-52 уничтожили украинский командный пункт - РИА Новости, 18.06.2022
Минобороны показало, как Ка-52 уничтожили украинский командный пункт
Минобороны России в субботу опубликовало видеозапись работы боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по опорным пунктам и бронетехнике противника в ходе специальной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:54
2022-06-18T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России в субботу опубликовало видеозапись работы боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по опорным пунктам и бронетехнике противника в ходе специальной военной операции на Украине.На кадрах - вылет вертолетов на боевую задачу, пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, контроль поражения целей бортовыми средствами наблюдения и прицеливания, а также возвращение боевых машин в пункт базирования.Как уточнили в Минобороны, в ходе данного вылета экипажи "Аллигаторов" выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских военных. "Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", - уточнили в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/natsionalisty-1796043044.html
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Кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ российскими вертолетами Ка-52
Минобороны России показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО уничтожают опорные пункты и бронетехнику ВСУ в ходе специальной военной операции. Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
13:54 18.06.2022
 
Минобороны показало, как Ка-52 уничтожили украинский командный пункт

Минобороны показало, как российские Ка-52 уничтожили украинские командный пункт и технику

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России в субботу опубликовало видеозапись работы боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по опорным пунктам и бронетехнике противника в ходе специальной военной операции на Украине.
На кадрах - вылет вертолетов на боевую задачу, пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, контроль поражения целей бортовыми средствами наблюдения и прицеливания, а также возвращение боевых машин в пункт базирования.
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Как уточнили в Минобороны, в ходе данного вылета экипажи "Аллигаторов" выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских военных. "Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", - уточнили в Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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