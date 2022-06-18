https://ria.ru/20220618/soglashenie-1796376471.html

Фармкомпания "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково"

Фармкомпания "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково" - РИА Новости, 18.06.2022

Фармкомпания "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково"

Группа фармацевтических компаний "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково" о совместных проектах в области биотехнологий и молекулярного... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:05

2022-06-18T07:05

2022-06-18T07:05

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

сколково

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Группа фармацевтических компаний "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково" о совместных проектах в области биотехнологий и молекулярного моделирования, рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Как сообщается на сайте инновационного центра "Сколково", партнеры намерены вести исследовательскую деятельность по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них."В России есть несколько блистательных биотехнологических компаний, которые создали новую индустрию. Но сила страны в том, чтобы были десятки таких компаний. И каждая бы делала свой сегмент биотехнологических препаратов для лечения заболеваний любой сложности – от самых редких, которые называются орфанными, до самых широких и общеизвестных нозологий, прежде всего онкологических. Для того, чтобы мы могли лечить то, что раньше не могли лечить, лечить лучше эффективнее, безопаснее, но с гораздо большей вероятностью успеха. Это биотех и это будущее страны", - подчеркнул Белый.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, санкт-петербург, сколково, экономика