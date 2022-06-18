Фармкомпания "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково"
"Промомед" и "Сколково" займутся моделированием новейших биотехнологических молекул
ПМЭФ-2022. Работа форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Группа фармацевтических компаний "Промомед" подписала соглашение с фондом "Сколково" о совместных проектах в области биотехнологий и молекулярного моделирования, рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы подписали соглашение с Фондом "Сколково" о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод АО "Биохимик". Вместе мы будем заниматься моделированием новейших биотехнологических молекул... Это одно из ключевых соглашений, которое открывает огромные возможности. "Сколково" как универсальный ускоритель инноваций с огромным опытом и огромным ресурсом – это очень мощный партнер, и для нас это сотрудничество очень дорого", - сказал Белый.
Как сообщается на сайте инновационного центра "Сколково", партнеры намерены вести исследовательскую деятельность по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них.
"В России есть несколько блистательных биотехнологических компаний, которые создали новую индустрию. Но сила страны в том, чтобы были десятки таких компаний. И каждая бы делала свой сегмент биотехнологических препаратов для лечения заболеваний любой сложности – от самых редких, которые называются орфанными, до самых широких и общеизвестных нозологий, прежде всего онкологических. Для того, чтобы мы могли лечить то, что раньше не могли лечить, лечить лучше эффективнее, безопаснее, но с гораздо большей вероятностью успеха. Это биотех и это будущее страны", - подчеркнул Белый.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.