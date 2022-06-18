https://ria.ru/20220618/sobolev-1796427945.html

Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН

Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН - РИА Новости, 18.06.2022

Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН

Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:24

2022-06-18T13:24

2022-06-18T15:53

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 18 июн — РИА Новости. Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.Злоумышленники установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля.Херсонскую область контролируют российские военные, в регионе сформирована военно-гражданская администрация, жителям выдают российские паспорта, выплачиваются пенсии в рублях. Новые власти объявили о планах сделать Херсонщину субъектом Российской Федерации.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , херсон, украина