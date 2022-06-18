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Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/sobolev-1796427945.html
Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН
Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН - РИА Новости, 18.06.2022
Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН
Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:24
2022-06-18T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
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ХЕРСОН, 18 июн — РИА Новости. Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.Злоумышленники установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля.Херсонскую область контролируют российские военные, в регионе сформирована военно-гражданская администрация, жителям выдают российские паспорта, выплачиваются пенсии в рублях. Новые власти объявили о планах сделать Херсонщину субъектом Российской Федерации.
https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html
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в мире, херсонская область , херсон, украина
13:24 18.06.2022 (обновлено: 15:53 18.06.2022)
 
Источник: в Херсоне совершили покушение на главу местного УСИН

На Украине совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева, он ранен

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости
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ХЕРСОН, 18 июн — РИА Новости. Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
Злоумышленники установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля.
"Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева", — сказал собеседник агентства. По его данным, пострадавший находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.
Херсонскую область контролируют российские военные, в регионе сформирована военно-гражданская администрация, жителям выдают российские паспорта, выплачиваются пенсии в рублях. Новые власти объявили о планах сделать Херсонщину субъектом Российской Федерации.
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