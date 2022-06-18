https://ria.ru/20220618/snaryady-1796384583.html
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 08.50 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:23
2022-06-18T09:23
2022-06-18T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796192443_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_e0e55379db200df75f7ca276c32df43a.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796192443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5aa840adadada1e7639d821df04fdf4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка