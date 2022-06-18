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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 08.50 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:23

2022-06-18T09:23

2022-06-18T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:50 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр