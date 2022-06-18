https://ria.ru/20220618/skul-1796367638.html

Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни

Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни - РИА Новости, 18.06.2022

Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни

Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:21

2022-06-18T01:21

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общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в Telegram-канале рэпера.На вопрос, действительно ли скончался Саша Скул, она ответила утвердительно. "Да", - сказала Ткач.Ранее в СМИ сообщали, что рэпер боролся с онкологией.

https://ria.ru/20220515/reper-1788617247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия