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Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни - РИА Новости, 18.06.2022
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Культура
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Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни - РИА Новости, 18.06.2022
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:21
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культура
общество
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в Telegram-канале рэпера.На вопрос, действительно ли скончался Саша Скул, она ответила утвердительно. "Да", - сказала Ткач.Ранее в СМИ сообщали, что рэпер боролся с онкологией.
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общество, россия
01:21 18.06.2022 (обновлено: 01:40 18.06.2022)
 
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни

Российский рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в Telegram-канале рэпера.
На вопрос, действительно ли скончался Саша Скул, она ответила утвердительно. "Да", - сказала Ткач.
Американский рэпер Lil Keed - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 04:02Шоубиз
Умер американский рэпер Lil Keed
Ранее в СМИ сообщали, что рэпер боролся с онкологией.
 
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