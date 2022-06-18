https://ria.ru/20220618/skul-1796367638.html
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни - РИА Новости, 18.06.2022
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:21
2022-06-18T01:21
2022-06-18T01:40
культура
общество
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в Telegram-канале рэпера.На вопрос, действительно ли скончался Саша Скул, она ответила утвердительно. "Да", - сказала Ткач.Ранее в СМИ сообщали, что рэпер боролся с онкологией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
01:21 18.06.2022 (обновлено: 01:40 18.06.2022)
Рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
Российский рэпер Саша Скул умер на 34-м году жизни
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рэпер Саша Скул (Александр Ткач) скончался на 34-м году жизни, сообщила РИА Новости Ольга Ткач, которая представилась его сестрой в комментариях в Telegram-канале рэпера.
На вопрос, действительно ли скончался Саша Скул, она ответила утвердительно. "Да", - сказала Ткач.
Ранее в СМИ сообщали, что рэпер боролся с онкологией.