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Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/skolkovo-1796435770.html
Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками
Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками - РИА Новости, 18.06.2022
Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками
Крупные российские компании стали проявлять больше интереса к разработкам резидентов "Сколково", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава фонда... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:29
2022-06-18T14:29
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупные российские компании стали проявлять больше интереса к разработкам резидентов "Сколково", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава фонда Игорь Дроздов."Внимание, конечно, выросло, это очевидно. Оно, по сути, меряется самими компаниями: они видят, что у них растет загрузка и из-за этого возникает запрос на расширение производства. Раньше такого не было. Поэтому абсолютно точно можно зафиксировать рост", - рассказал Дроздов.Он добавил, что самыми востребованными сферами сейчас являются медицина, электротехника, химия, сфера автоматизации управления производства, софт, микроэлектроника, нефтехимия. По словам Дроздова, "для того, чтобы нарастить производство в этих сферах, требуются где-то месяцы, где-то, может быть, год-два". "Горизонт до трех лет реален для определенных типов решений", - уточнил глава фонда.Что касается авиапрома, микроэлектроники, то в этих отраслях наращивание производства по мнению Дроздова может занять около 10 лет.При этом он уточнил, что "все-таки не стоит задача заместить все на 100%".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html
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экономика, санкт-петербург
14:29 18.06.2022
 
Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками

Глава "Сколково" Дроздов: бизнес стал больше интересоваться отечественными разработками

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаставка на экране в зале выставочного комплекса "Ленэкспо", где проходит XXV Петербургский международный экономический форум
Заставка на экране в зале выставочного комплекса Ленэкспо, где проходит XXV Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заставка на экране в зале выставочного комплекса "Ленэкспо", где проходит XXV Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупные российские компании стали проявлять больше интереса к разработкам резидентов "Сколково", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава фонда Игорь Дроздов.
"Внимание, конечно, выросло, это очевидно. Оно, по сути, меряется самими компаниями: они видят, что у них растет загрузка и из-за этого возникает запрос на расширение производства. Раньше такого не было. Поэтому абсолютно точно можно зафиксировать рост", - рассказал Дроздов.
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Он добавил, что самыми востребованными сферами сейчас являются медицина, электротехника, химия, сфера автоматизации управления производства, софт, микроэлектроника, нефтехимия. По словам Дроздова, "для того, чтобы нарастить производство в этих сферах, требуются где-то месяцы, где-то, может быть, год-два". "Горизонт до трех лет реален для определенных типов решений", - уточнил глава фонда.
Что касается авиапрома, микроэлектроники, то в этих отраслях наращивание производства по мнению Дроздова может занять около 10 лет.
При этом он уточнил, что "все-таки не стоит задача заместить все на 100%".
"Мне кажется, что в сфере медицины есть большой потенциал, электротранспорт и все, что ему сопутствует. Это и производство литий-ионных батарей, связь. Беспилотники - технологически это возможно в самой ближайшей перспективе", рассказал Дроздов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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