https://ria.ru/20220618/skolkovo-1796435770.html

Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками

Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками - РИА Новости, 18.06.2022

Глава "Сколково": бизнес больше интересуется российскими разработками

Крупные российские компании стали проявлять больше интереса к разработкам резидентов "Сколково", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава фонда... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:29

2022-06-18T14:29

2022-06-18T14:29

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупные российские компании стали проявлять больше интереса к разработкам резидентов "Сколково", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава фонда Игорь Дроздов."Внимание, конечно, выросло, это очевидно. Оно, по сути, меряется самими компаниями: они видят, что у них растет загрузка и из-за этого возникает запрос на расширение производства. Раньше такого не было. Поэтому абсолютно точно можно зафиксировать рост", - рассказал Дроздов.Он добавил, что самыми востребованными сферами сейчас являются медицина, электротехника, химия, сфера автоматизации управления производства, софт, микроэлектроника, нефтехимия. По словам Дроздова, "для того, чтобы нарастить производство в этих сферах, требуются где-то месяцы, где-то, может быть, год-два". "Горизонт до трех лет реален для определенных типов решений", - уточнил глава фонда.Что касается авиапрома, микроэлектроники, то в этих отраслях наращивание производства по мнению Дроздова может занять около 10 лет.При этом он уточнил, что "все-таки не стоит задача заместить все на 100%".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург