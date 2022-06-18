03:24 18.06.2022 (обновлено: 03:40 18.06.2022)
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции
WSJ: Россия провела в Сирии серию операций против коалиции США, нанеся удары по гарнизону
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal.
Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке страны, где американские войска обучают местных боевиков. Как говорится в сообщении, Россия уведомила США через установленную несколько лет назад линию связи об ударах в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы.
Предупреждение, как утверждается, показало что американские силы не были целью российских военных, однако они "преследовали миссию США в Сирии".
Отмечается, что американских вооруженных сил поблизости от базы во время ударов не было, как и не было потерь среди военных США и коалиции. Также утверждается, что в одном из районов США поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.
"Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии", - говорится в статье.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.