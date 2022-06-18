https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html

СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции

СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции

США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:24

2022-06-18T03:24

2022-06-18T03:40

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal.Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке страны, где американские войска обучают местных боевиков. Как говорится в сообщении, Россия уведомила США через установленную несколько лет назад линию связи об ударах в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы.Предупреждение, как утверждается, показало что американские силы не были целью российских военных, однако они "преследовали миссию США в Сирии".Отмечается, что американских вооруженных сил поблизости от базы во время ударов не было, как и не было потерь среди военных США и коалиции. Также утверждается, что в одном из районов США поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

https://ria.ru/20220617/gruppirovka-1795968414.html

https://ria.ru/20220617/siriya-1795967520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, сирия