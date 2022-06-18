Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции - РИА Новости, 18.06.2022
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции
США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:24
2022-06-18T03:40
в мире
сша
россия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738588298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8027a8c911e769a5a5cd7b1f65b42acc.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal.Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке страны, где американские войска обучают местных боевиков. Как говорится в сообщении, Россия уведомила США через установленную несколько лет назад линию связи об ударах в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы.Предупреждение, как утверждается, показало что американские силы не были целью российских военных, однако они "преследовали миссию США в Сирии".Отмечается, что американских вооруженных сил поблизости от базы во время ударов не было, как и не было потерь среди военных США и коалиции. Также утверждается, что в одном из районов США поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
https://ria.ru/20220617/gruppirovka-1795968414.html
https://ria.ru/20220617/siriya-1795967520.html
сша
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738588298_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_8351da4b9d29a45f2bb981fd21a558cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сирия
03:24 18.06.2022 (обновлено: 03:40 18.06.2022)
 
СМИ: Россия провела в Сирии операции против возглавляемой США коалиции

WSJ: Россия провела в Сирии серию операций против коалиции США, нанеся удары по гарнизону

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США обеспокоены действиями России в Сирии, которая якобы провела серию операций против возглавляемой Штатами коалиции, утверждает Wall Street Journal.

"Российские вооруженные силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны, рассказали американские военные чиновники", - говорится в материале.

Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке страны, где американские войска обучают местных боевиков. Как говорится в сообщении, Россия уведомила США через установленную несколько лет назад линию связи об ударах в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы.
Предупреждение, как утверждается, показало что американские силы не были целью российских военных, однако они "преследовали миссию США в Сирии".
Сирия - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 07:34
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Отмечается, что американских вооруженных сил поблизости от базы во время ударов не было, как и не было потерь среди военных США и коалиции. Также утверждается, что в одном из районов США поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.
"Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии", - говорится в статье.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 07:18
В Москве предупредили о негативных последствиях турецкой операции в Сирии
 
В миреСШАРоссияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала