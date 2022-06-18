11:18 18.06.2022 (обновлено: 16:05 18.06.2022)
СК установил местонахождение азовца, подозреваемого в убийствах в Мариуполе
СК установил местонахождение боевика "Азова" Швеца, подозреваемого в убийствах в Мариуполе
Разрушенные дома на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил местонахождение боевика из нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Михаила Швеца, подозреваемого в убийствах безоружных мирных жителей в Мариуполе, против него возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, в марте 2022 года Швец произвел несколько выстрелов в безоружных мирных жителей Мариуполя, следовавших по улице. Один из свидетелей сообщил, что Швец угрожал убить мужчину, который раздраженно отреагировал на белую повязку на рукавах находившихся на наблюдательном пункте. Позднее он осуществил задуманное.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сержанта Михаила Швеца (позывной Танос), проходящего военную службу в националистическом батальоне "Азов". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России", — говорится в сообщении.
Добавляется, что местонахождение Швеца определено, в ближайшее время с ним начнутся следственные действия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.