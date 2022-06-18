https://ria.ru/20220618/shvets-1796406445.html

СК установил местонахождение азовца, подозреваемого в убийствах в Мариуполе

СК установил местонахождение азовца, подозреваемого в убийствах в Мариуполе - РИА Новости, 18.06.2022

СК установил местонахождение азовца, подозреваемого в убийствах в Мариуполе

Следственный комитет установил местонахождение боевика из нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Михаила Швеца,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:18

2022-06-18T11:18

2022-06-18T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

батальон "азов"

мариуполь

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил местонахождение боевика из нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Михаила Швеца, подозреваемого в убийствах безоружных мирных жителей в Мариуполе, против него возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, в марте 2022 года Швец произвел несколько выстрелов в безоружных мирных жителей Мариуполя, следовавших по улице. Один из свидетелей сообщил, что Швец угрожал убить мужчину, который раздраженно отреагировал на белую повязку на рукавах находившихся на наблюдательном пункте. Позднее он осуществил задуманное."Возбуждено уголовное дело в отношении сержанта Михаила Швеца (позывной Танос), проходящего военную службу в националистическом батальоне "Азов". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России", — говорится в сообщении.Добавляется, что местонахождение Швеца определено, в ближайшее время с ним начнутся следственные действия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/komandiry-1796388352.html

мариуполь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), батальон "азов", мариуполь