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В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ
Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:47
2022-06-18T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: улица Электровозная, 25 – прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина... В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщало, что город Донецк с утра подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск, которые активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
11:47 18.06.2022
 
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания школы из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке
Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: улица Электровозная, 25 – прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина... В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщало, что город Донецк с утра подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск, которые активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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