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В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ

В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ

Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:47

2022-06-18T11:47

2022-06-18T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: улица Электровозная, 25 – прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина... В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщало, что город Донецк с утра подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск, которые активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика