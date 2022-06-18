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В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ
Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:47
2022-06-18T11:47
2022-06-18T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка, здание школы повреждено в Куйбышевском районе в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: улица Электровозная, 25 – прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина... В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщало, что город Донецк с утра подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск, которые активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
В Донецке повредили здание школы из-за обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания школы из-за обстрелов ВСУ