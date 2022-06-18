https://ria.ru/20220618/shakhta-1796381087.html

В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск

В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск

Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, 77 горняков находятся под землей, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:38

2022-06-18T08:38

2022-06-18T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, 77 горняков находятся под землей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр