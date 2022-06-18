Рейтинг@Mail.ru
В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/shakhta-1796381087.html
В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск
В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, 77 горняков находятся под землей, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:38
2022-06-18T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0de48c2abee0fa192bec8d7a2115dd44.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, 77 горняков находятся под землей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_445:0:2915:1853_1920x0_80_0_0_ca3efa184a4ff6aea509196399f4f7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), днр
08:38 18.06.2022
 
В Донецке обесточили шахту из-за обстрела украинских войск

В Донецке обесточили шахту из-за обстрела ВСУ, под землей остаются 77 горняков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены в Донецке
Шахтер после смены в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шахтер после смены в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, 77 горняков находятся под землей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала