https://ria.ru/20220618/severodonetsk-1796488077.html

Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой

Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой - РИА Новости, 18.06.2022

Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой

В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, "похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:19

2022-06-18T20:19

2022-06-18T20:44

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

украина

родион мирошник

в мире

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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, "похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.Свое сообщение он проиллюстрировал видео местных СМИ.В Северодонецке расположен химический комбинат "Азот". Сейчас территорию завода контролируют украинские вооруженные формирования. Как рассказывал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, на "Азоте" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там скрываются иностранные наемники — из США, Великобритании и Польши.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1795973777.html

северодонецк

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северодонецк, луганская народная республика, украина, родион мирошник, в мире