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Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой
Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой - РИА Новости, 18.06.2022
Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой
В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, "похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:19
2022-06-18T20:19
2022-06-18T20:44
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
украина
родион мирошник
в мире
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, "похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.Свое сообщение он проиллюстрировал видео местных СМИ.В Северодонецке расположен химический комбинат "Азот". Сейчас территорию завода контролируют украинские вооруженные формирования. Как рассказывал в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник, на "Азоте" находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД ЛНР, там скрываются иностранные наемники — из США, Великобритании и Польши.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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северодонецк, луганская народная республика, украина, родион мирошник, в мире
20:19 18.06.2022 (обновлено: 20:44 18.06.2022)
Посол ЛНР предположил, что у Северодонецка взорвались емкости с кислотой
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма в районе Северодонецка