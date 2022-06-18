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Украинские националисты скрывают информацию о гумкоридоре, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/severodonetsk-1796429954.html
Украинские националисты скрывают информацию о гумкоридоре, заявил Кадыров
Украинские националисты скрывают информацию о гумкоридоре, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские националисты скрывают информацию о гумкоридоре, заявил Кадыров
Украинские националисты незаконно удерживают около 200 мирных жителей в подвальном секторе Северодонецка и скрывают от них информацию о "зеленом коридоре",... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:43
2022-06-18T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
северодонецк
россия
украина
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские националисты незаконно удерживают около 200 мирных жителей в подвальном секторе Северодонецка и скрывают от них информацию о "зеленом коридоре", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка. В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зелёный коридор", объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы Чечни, жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону, а украинские СМИ, по его мнению, "выдадут это в массы как очередное преступление российских солдат".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220617/gumkoridor-1795981235.html
северодонецк
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в мире, владимир путин, северодонецк, россия, украина, рамзан кадыров
13:43 18.06.2022
 
Украинские националисты скрывают информацию о гумкоридоре, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: украинские националисты скрывают информацию о "зеленом" коридоре

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские националисты незаконно удерживают около 200 мирных жителей в подвальном секторе Северодонецка и скрывают от них информацию о "зеленом коридоре", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны города Северодонецка. В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про "зелёный коридор", объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону, а украинские СМИ, по его мнению, "выдадут это в массы как очередное преступление российских солдат".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 09:14В мире
Гумкоридор из Северодонецка не работает, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСеверодонецкРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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