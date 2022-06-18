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В Госдуме заявили, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь - РИА Новости, 18.06.2022
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В Госдуме заявили, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь
В Госдуме заявили, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь - РИА Новости, 18.06.2022
В Госдуме заявили, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что "у киевского режима кишка тонка взять Севастополь", противник... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:43
2022-06-18T11:43
владимир зеленский
севастополь
киев
россия
оон
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что "у киевского режима кишка тонка взять Севастополь", противник будет остановлен на самых дальних подступах в Крымскому полуострову.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом."Кишка у них тонка взять Севастополь ни в военном плане, ни в идеологическом. Это город-герой, пример стойкости не только солдат и матросов, но и всех жителей региона. Так что киевский режим делает замах на рубль, а силенок, как говорится, на копейку", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, киевским властям не помогут даже вооружение, разведка и советы НАТО."Пусть спросят у своих европейских друзей, как про Севастополь насоветовали лорду Реглану и Гитлеру. Чем это все закончилось для тех стран, которые осадили наш город. Впрочем я уверен, что осады Севастополя никакой и не будет. Мы способны остановить противника на самых дальних подступах к полуострову, а потом гнать его так, чтобы пятки горели", - сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220618/strategiya-1796394187.html
https://ria.ru/20220617/krym-1796357442.html
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владимир зеленский, севастополь, киев, россия, оон, нато, политика
11:43 18.06.2022
 
В Госдуме заявили, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь

Депутат Госдумы Белик заявил, что у Киева "кишка тонка" взять Севастополь

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что "у киевского режима кишка тонка взять Севастополь", противник будет остановлен на самых дальних подступах в Крымскому полуострову.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом.
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"Кишка у них тонка взять Севастополь ни в военном плане, ни в идеологическом. Это город-герой, пример стойкости не только солдат и матросов, но и всех жителей региона. Так что киевский режим делает замах на рубль, а силенок, как говорится, на копейку", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, киевским властям не помогут даже вооружение, разведка и советы НАТО.
"Пусть спросят у своих европейских друзей, как про Севастополь насоветовали лорду Реглану и Гитлеру. Чем это все закончилось для тех стран, которые осадили наш город. Впрочем я уверен, что осады Севастополя никакой и не будет. Мы способны остановить противника на самых дальних подступах к полуострову, а потом гнать его так, чтобы пятки горели", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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