Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу - РИА Новости, 18.06.2022
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:34
2022-06-18T12:34
в мире
косово
россия
сербия
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151519/75/1515197590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feffa9bffe3133fc82409a033d312fdb.jpg
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что указал президент РФ Владимир Путин, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заявил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, "где американцев никто не звал". Он напомнил также о решении международного суда ООН по Косово, которое создало юридический прецедент для признания РФ независимости ЛНР И ДНР."Признав так называемое Косово как государство, Запад воспользовался правом сильного, а у этой палки два конца. В Сербии в 1999 году агрессией НАТО убито международное право, и ничто его не оживит на Украине. Россия ссылается на пример Запада и те, кто ей этот пример дали, вряд ли имеют моральный аргумент, чтобы осуждать то, что сами установили как принцип. Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех", - цитирует МВД Сербии комментарий Вулина на заявление российского лидера."Россия не меняет своей позиции и не признает так называемое (самопровозглашенное) Косово, даже если его признает весь мир, Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего", - подчеркнул сербский министр внутренних дел.
https://ria.ru/20220613/serbiya-1795038055.html
https://ria.ru/20220614/serbiya-1795313217.html
косово
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151519/75/1515197590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_249b17206b28c33152f6895e0fbab2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, россия, сербия, нато, оон
12:34 18.06.2022
 
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу

Глава МВД Сербии Вулин поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Белград. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что указал президент РФ Владимир Путин, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заявил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, "где американцев никто не звал". Он напомнил также о решении международного суда ООН по Косово, которое создало юридический прецедент для признания РФ независимости ЛНР И ДНР.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович
13 июня, 15:27
МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы
"Признав так называемое Косово как государство, Запад воспользовался правом сильного, а у этой палки два конца. В Сербии в 1999 году агрессией НАТО убито международное право, и ничто его не оживит на Украине. Россия ссылается на пример Запада и те, кто ей этот пример дали, вряд ли имеют моральный аргумент, чтобы осуждать то, что сами установили как принцип. Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех", - цитирует МВД Сербии комментарий Вулина на заявление российского лидера.
"Россия не меняет своей позиции и не признает так называемое (самопровозглашенное) Косово, даже если его признает весь мир, Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего", - подчеркнул сербский министр внутренних дел.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 20:31
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
 
В миреКосовоРоссияСербияНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала