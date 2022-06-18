Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
Глава МВД Сербии Вулин поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что указал президент РФ Владимир Путин, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заявил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, "где американцев никто не звал". Он напомнил также о решении международного суда ООН по Косово, которое создало юридический прецедент для признания РФ независимости ЛНР И ДНР.
13 июня, 15:27МИД Сербии заявил, что Белград не пойдет против Москвы
"Признав так называемое Косово как государство, Запад воспользовался правом сильного, а у этой палки два конца. В Сербии в 1999 году агрессией НАТО убито международное право, и ничто его не оживит на Украине. Россия ссылается на пример Запада и те, кто ей этот пример дали, вряд ли имеют моральный аргумент, чтобы осуждать то, что сами установили как принцип. Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех", - цитирует МВД Сербии комментарий Вулина на заявление российского лидера.
"Россия не меняет своей позиции и не признает так называемое (самопровозглашенное) Косово, даже если его признает весь мир, Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего", - подчеркнул сербский министр внутренних дел.