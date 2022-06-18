https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html

Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу

Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу - РИА Новости, 18.06.2022

Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу

Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:34

2022-06-18T12:34

2022-06-18T12:34

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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Запад своими действиями по признанию самопровозглашенной республики Косово лишил себя права осуждать признание и помощь России республикам Донбасса, на что указал президент РФ Владимир Путин, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заявил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, "где американцев никто не звал". Он напомнил также о решении международного суда ООН по Косово, которое создало юридический прецедент для признания РФ независимости ЛНР И ДНР."Признав так называемое Косово как государство, Запад воспользовался правом сильного, а у этой палки два конца. В Сербии в 1999 году агрессией НАТО убито международное право, и ничто его не оживит на Украине. Россия ссылается на пример Запада и те, кто ей этот пример дали, вряд ли имеют моральный аргумент, чтобы осуждать то, что сами установили как принцип. Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех", - цитирует МВД Сербии комментарий Вулина на заявление российского лидера."Россия не меняет своей позиции и не признает так называемое (самопровозглашенное) Косово, даже если его признает весь мир, Сербия не признает так называемое Косово, и это важнее всего", - подчеркнул сербский министр внутренних дел.

https://ria.ru/20220613/serbiya-1795038055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, россия, сербия, нато, оон