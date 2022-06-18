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Российские саперы обезвредили более тысячи опасных предметов в Донбассе

Российские саперы обезвредили более тысячи опасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 18.06.2022

Российские саперы обезвредили более тысячи опасных предметов в Донбассе

Российские саперы за сутки обнаружили и обезвредили более одной тысячи взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил руководитель межведомственного... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:08

2022-06-18T22:08

2022-06-18T22:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские саперы за сутки обнаружили и обезвредили более одной тысячи взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3374,88 гектаров территорий, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу."Обнаружено и обезврежено 28 тысяч 176 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1034", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы рф, донбасс