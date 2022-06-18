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"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций - РИА Новости, 18.06.2022
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"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций
"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций - РИА Новости, 18.06.2022
"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление Владимира Путина, сделанное на пленарном заседании ПМЭФ-2022. В числе прочего президент отметил,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:42
2022-06-18T15:15
владимир путин
россия
цены на нефть
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление Владимира Путина, сделанное на пленарном заседании ПМЭФ-2022. В числе прочего президент отметил, что "экономический блицкриг против России" с самого начала не имел шансов на успех, а санкционное давление больше ударило по странам Запада.Многие комментаторы сошлись во мнении, что попытки разрушить российскую экономику обернулись как против Евросоюза, так и против Соединенных Штатов."К сожалению, там, где он прав, он прав. Мы вредим себе больше, чем ему", — признал Gaston V."Санкции работают очень хорошо. Против нас", — заметил Gabriele H."Когда-то говорили, что не должно быть санкций, которые вредят нам больше, чем России. Но тогда все санкции должны быть сняты как можно быстрее. Потому что сейчас они причиняют нам боль больше, чем кто-либо другой", — посетовала Sahra K."Санкции сырые. Если Россия может сейчас сохранить свои топливные запасы на десятилетия, то через 30 лет мы будем выпрашивать именно их, поскольку уже разграбили землю в других странах. И только тогда будет заплачена цена этих санкций. Сегодня еще гроши..." — считает Tor S."Абсолютная правда. Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, а экономика катится все дальше и дальше в пропасть", — подытожил Daniel W.Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума прошло в пятницу при участии Владимира Путина. Главной темой выступления президента стала экономическая ситуация в условиях санкционного давления со стороны Запада.
https://ria.ru/20220618/otvet-1796374247.html
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796190850.html
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владимир путин, россия, цены на нефть, германия, санкции в отношении россии
09:42 18.06.2022 (обновлено: 15:15 18.06.2022)
 
"Там, где он прав, он прав": немцы оценили слова Путина о провале санкций

Читатели Die Welt признали правоту Путина о провале антироссийских санкций Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали заявление Владимира Путина, сделанное на пленарном заседании ПМЭФ-2022. В числе прочего президент отметил, что "экономический блицкриг против России" с самого начала не имел шансов на успех, а санкционное давление больше ударило по странам Запада.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что попытки разрушить российскую экономику обернулись как против Евросоюза, так и против Соединенных Штатов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 06:00
Американцев впечатлил ответ Путина на слова Байдена
"К сожалению, там, где он прав, он прав. Мы вредим себе больше, чем ему", — признал Gaston V.
"Санкции работают очень хорошо. Против нас", — заметил Gabriele H.

"Когда Путин выступает от имени России, мы видим четкую позицию. Нравится вам это или нет — не играет роли. Если Шольц выступает от имени Германии, к сожалению, у меня нет четкого "видения будущего"… Я даже понятия не имею, чего он там хочет, где он слоняется", — написал Kommander R.

"Когда-то говорили, что не должно быть санкций, которые вредят нам больше, чем России. Но тогда все санкции должны быть сняты как можно быстрее. Потому что сейчас они причиняют нам боль больше, чем кто-либо другой", — посетовала Sahra K.
ПМЭФ-2022. Работа форума. День третий - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Конструкция санкций была построена на ложном тезисе, заявил Путин
"Санкции сырые. Если Россия может сейчас сохранить свои топливные запасы на десятилетия, то через 30 лет мы будем выпрашивать именно их, поскольку уже разграбили землю в других странах. И только тогда будет заплачена цена этих санкций. Сегодня еще гроши..." — считает Tor S.
"Абсолютная правда. Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, а экономика катится все дальше и дальше в пропасть", — подытожил Daniel W.
Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума прошло в пятницу при участии Владимира Путина. Главной темой выступления президента стала экономическая ситуация в условиях санкционного давления со стороны Запада.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге
 
Владимир ПутинРоссияЦены на нефтьГерманияСанкции в отношении России
 
 
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