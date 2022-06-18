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Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс - РИА Новости, 18.06.2022
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Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс - РИА Новости, 18.06.2022
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:56
2022-06-18T14:56
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание TMZ.Как сообщается, он умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг. Причина смерти на данный момент неясна, в ближайшие дни будет проведено вскрытие.Помимо спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы", Сандерс также играл в телесериале "9-1-1: Одинокая звезда". Кроме того, он получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале "И немного волшебства: Город загадок".
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лос-анджелес, в мире, сша
14:56 18.06.2022
 
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс

TMZ: актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс умер в 18 лет

© Fervent House Media (2019)Кадр из фильма "Самоуверенный". Тайлер Сандерс
Кадр из фильма Самоуверенный. Тайлер Сандерс
© Fervent House Media (2019)
Кадр из фильма "Самоуверенный". Тайлер Сандерс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание TMZ.
Как сообщается, он умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг. Причина смерти на данный момент неясна, в ближайшие дни будет проведено вскрытие.
Помимо спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы", Сандерс также играл в телесериале "9-1-1: Одинокая звезда". Кроме того, он получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале "И немного волшебства: Город загадок".
 
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