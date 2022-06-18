https://ria.ru/20220618/sanders-1796439262.html
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс - РИА Новости, 18.06.2022
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:56
2022-06-18T14:56
2022-06-18T14:56
лос-анджелес
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796441269_0:30:1500:874_1920x0_80_0_0_9630b9e991592f17929a2891a8485fc2.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание TMZ.Как сообщается, он умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг. Причина смерти на данный момент неясна, в ближайшие дни будет проведено вскрытие.Помимо спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы", Сандерс также играл в телесериале "9-1-1: Одинокая звезда". Кроме того, он получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале "И немного волшебства: Город загадок".
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796441269_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_5a031906675400eed1d04eb5fbe50073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, в мире, сша
Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс
TMZ: актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс умер в 18 лет