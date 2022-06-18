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Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс

Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс - РИА Новости, 18.06.2022

Умер актер из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" Тайлер Сандерс

Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:56

2022-06-18T14:56

2022-06-18T14:56

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский актер Тайлер Сандерс, наиболее известный по эпизодической роли в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", скончался в возрасте 18 лет, сообщает издание TMZ.Как сообщается, он умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг. Причина смерти на данный момент неясна, в ближайшие дни будет проведено вскрытие.Помимо спин-оффа сериала "Ходячие мертвецы", Сандерс также играл в телесериале "9-1-1: Одинокая звезда". Кроме того, он получил номинацию на премию "Эмми" за роль Лео в сериале "И немного волшебства: Город загадок".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лос-анджелес, в мире, сша