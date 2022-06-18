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Стюардесса рассказала, что знают о пассажирах бортпроводники
Стюардесса рассказала, что знают о пассажирах бортпроводники - РИА Новости, 18.06.2022
Стюардесса рассказала, что знают о пассажирах бортпроводники
Некоторые авиакомпании предоставляют бортпроводникам подробную информацию о пассажирах, хранящуюся на портативных устройствах на каждом рейсе, сообщает The Sun. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T05:16
2022-06-18T05:16
2022-06-18T05:16
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Некоторые авиакомпании предоставляют бортпроводникам подробную информацию о пассажирах, хранящуюся на портативных устройствах на каждом рейсе, сообщает The Sun. На сайте сотрудница перевозчика расскрыла, что на планшетах, которые используется на борту, можно увидеть все: от медицинских данных путешественников до их предпочтений в напитках.В первую очередь, там указано имя, номер места, статус, особое питание."Мы также можем выяснить, что, например, мистер Смит в "Первом классе" носит пижаму размера XL и не пьет алкоголь", — пояснила стюардесса. Еще там можно увидеть, что у пассажира были какие-либо правонарушения, инциденты на борту, ему отказывали в спиртном."Это не для того, чтобы относиться к вам по-другому, а для того, чтобы мы знали, что делать, если у вас начнется мигрень или вы попросите слишком много алкогольных напитков. Мы можем попытаться снизить риск повторения инцидента", — пояснила сотрудница авиакомпании.Также, по ее словам, есть общие примечания. Например, пассажир на месте 33C с аэрофобией и нервно ведет себя на борту, а на 1A — врач, который ранее предлагал помощь в полете.Однако не все авиакомпании предоставляют такие данные. В большинстве из них на планшетах хранятся данные для торговли в салоне, инструкции по эксплуатации.Еще одна стюардесса уточнила: "Я могу видеть ваше имя, пункт назначения, стыковочный рейс, предварительно заказанное питание, элитный статус, специальные запросы на обслуживание, наличие каких-либо проблем с рейсами или багажом. На этом все. Ничего личного".Другой бортпроводник подчеркнул, что к вопросам конфиденциальности относятся очень серьезно. Каждый сотрудник знает последствия любого незаконного использования данных пассажиров.
https://ria.ru/20220608/veschi-1793710462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, пассажиры
Стюардесса рассказала, что знают о пассажирах бортпроводники
Стюардесса рассказала, что бортпроводники знают о пассажирах и как используют информацию
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Некоторые авиакомпании предоставляют бортпроводникам подробную информацию о пассажирах, хранящуюся на портативных устройствах на каждом рейсе, сообщает
The Sun.
На сайте сотрудница перевозчика расскрыла, что на планшетах, которые используется на борту, можно увидеть все: от медицинских данных путешественников до их предпочтений в напитках.
В первую очередь, там указано имя, номер места, статус, особое питание.
"Мы также можем выяснить, что, например, мистер Смит в "Первом классе" носит пижаму размера XL и не пьет алкоголь", — пояснила стюардесса. Еще там можно увидеть, что у пассажира были какие-либо правонарушения, инциденты на борту, ему отказывали в спиртном.
"Это не для того, чтобы относиться к вам по-другому, а для того, чтобы мы знали, что делать, если у вас начнется мигрень или вы попросите слишком много алкогольных напитков. Мы можем попытаться снизить риск повторения инцидента", — пояснила сотрудница авиакомпании.
Также, по ее словам, есть общие примечания. Например, пассажир на месте 33C с аэрофобией и нервно ведет себя на борту, а на 1A — врач, который ранее предлагал помощь в полете.
Однако не все авиакомпании предоставляют такие данные. В большинстве из них на планшетах хранятся данные для торговли в салоне, инструкции по эксплуатации.
Еще одна стюардесса уточнила: "Я могу видеть ваше имя, пункт назначения, стыковочный рейс, предварительно заказанное питание, элитный статус, специальные запросы на обслуживание, наличие каких-либо проблем с рейсами или багажом. На этом все. Ничего личного".
Другой бортпроводник подчеркнул, что к вопросам конфиденциальности относятся очень серьезно. Каждый сотрудник знает последствия любого незаконного использования данных пассажиров.