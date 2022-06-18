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Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации

Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022

Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации

Российская армия постепенно освобождает регионы Украины от националистов, не стоит верить украинской пропаганде, заявил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T23:11

2022-06-18T23:11

2022-06-18T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

запорожская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Российская армия постепенно освобождает регионы Украины от националистов, не стоит верить украинской пропаганде, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Идет постепенное продвижение российских войск туда, где их пока еще нет, но они дойдут туда, где ожидают этого события с нетерпением, все больше и больше. Я это знаю из того общения, которое у меня остается по-прежнему с нашими друзьями", - сказал Сальдо в эфире "Соловьёв LIVE".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

украина

херсонская область

запорожская область

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Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины