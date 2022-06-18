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Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации
Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации
Российская армия постепенно освобождает регионы Украины от националистов, не стоит верить украинской пропаганде, заявил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T23:11
2022-06-18T23:11
2022-06-18T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Российская армия постепенно освобождает регионы Украины от националистов, не стоит верить украинской пропаганде, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Идет постепенное продвижение российских войск туда, где их пока еще нет, но они дойдут туда, где ожидают этого события с нетерпением, все больше и больше. Я это знаю из того общения, которое у меня остается по-прежнему с нашими друзьями", - сказал Сальдо в эфире "Соловьёв LIVE".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонские власти призвали не верить украинской пропаганде о спецоперации
Глава ВГА Херсонской области Сальдо: ВС России постепенно освобождают регионы Украины