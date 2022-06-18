https://ria.ru/20220618/rszo-1796490556.html
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО - РИА Новости, 18.06.2022
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО
Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает Politico. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:38
2022-06-18T20:38
2022-06-18T20:42
специальная военная операция на украине
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сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает Politico."Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.Как говорится в сообщении, США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.По данным одного из источников издания, вопрос об отправки четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.
https://ria.ru/20220616/vooruzhenie-1795624405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
20:38 18.06.2022 (обновлено: 20:42 18.06.2022)
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО
Politico: Пентагон рассматривает возможность отправки Киеву четырех дополнительных РСЗО