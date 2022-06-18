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СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/rszo-1796490556.html
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО - РИА Новости, 18.06.2022
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО
Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает Politico. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:38
2022-06-18T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает Politico."Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.Как говорится в сообщении, США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.По данным одного из источников издания, вопрос об отправки четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.
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украина
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Наталья Макарова
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
20:38 18.06.2022 (обновлено: 20:42 18.06.2022)
 
СМИ узнали, что Пентагон хочет отправить на Украину еще четыре РСЗО

Politico: Пентагон рассматривает возможность отправки Киеву четырех дополнительных РСЗО

© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service PoolУкраинская реактивная система залпового огня
Украинская реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool
Украинская реактивная система залпового огня . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО, сообщает Politico.
"Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи", - сообщает издание со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.
Как говорится в сообщении, США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.
По данным одного из источников издания, вопрос об отправки четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.
Американское оружие - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 03:29
Песков заявил, что США, вооружая Украину, "продлевают ее беды"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
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