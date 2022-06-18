https://ria.ru/20220618/rosturizm-1796393265.html

Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах

Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах - РИА Новости, 18.06.2022

Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах

Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:02

2022-06-18T10:02

2022-06-18T10:02

петербургский международный экономический форум — 2022

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e1bff9616501eca2e0e65ed548208c9d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов направления, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ."Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы "Мир"... Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока", - сказала Догузова.Она отметила, что работа по популяризации карт "Мир" - это один из важных фокусов работы ведомства на международном треке. "В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха", - пояснила глава Ростуризма.Она уточнила, что благодаря слаженной совместной работе с коллегами россияне уже могут расплатиться картой "Мир" почти во всех отелях Турции. "Наличие такой возможности мне лично подтвердил мой турецкий коллега – министр туризма. Также наши карточки принимают во многих популярных торговых точках Турции", - добавила Догузова.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, экономика