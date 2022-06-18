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Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/rosturizm-1796393265.html
Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах
Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах - РИА Новости, 18.06.2022
Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах
Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:02
2022-06-18T10:02
петербургский международный экономический форум — 2022
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов направления, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ."Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы "Мир"... Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока", - сказала Догузова.Она отметила, что работа по популяризации карт "Мир" - это один из важных фокусов работы ведомства на международном треке. "В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха", - пояснила глава Ростуризма.Она уточнила, что благодаря слаженной совместной работе с коллегами россияне уже могут расплатиться картой "Мир" почти во всех отелях Турции. "Наличие такой возможности мне лично подтвердил мой турецкий коллега – министр туризма. Также наши карточки принимают во многих популярных торговых точках Турции", - добавила Догузова.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html
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Влада Копылова
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, экономика
10:02 18.06.2022
 
Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах

Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах, планирует еще с пятью

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов направления, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ.
"Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы "Мир"... Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока", - сказала Догузова.
Она отметила, что работа по популяризации карт "Мир" - это один из важных фокусов работы ведомства на международном треке. "В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха", - пояснила глава Ростуризма.
Она уточнила, что благодаря слаженной совместной работе с коллегами россияне уже могут расплатиться картой "Мир" почти во всех отелях Турции. "Наличие такой возможности мне лично подтвердил мой турецкий коллега – министр туризма. Также наши карточки принимают во многих популярных торговых точках Турции", - добавила Догузова.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 09:10Петербургский международный экономический форум — 2022
Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваЭкономика
 
 
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