Рейтинг@Mail.ru
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста - РИА Новости, 18.06.2022
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста
Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:19
2022-06-18T07:19
происшествия
россия
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в МВД по региону."В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД России по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН России по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 12 июня из колонии-поселения в Майминском районе сбежал рецидивист с девятью судимостями, отбывавший срок за убийство. По сообщению СУСК РФ по региону, один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами поселения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/retsidivist-1793775849.html
россия
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика алтай
07:19 18.06.2022
 
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста

На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста с девятью судимостями Титанакова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД России по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН России по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение", - говорится в сообщении.
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:16В России
Рецидивист похитил в Красногорске чемодан с 1,5 миллиона рублей
Ранее сообщалось, что 12 июня из колонии-поселения в Майминском районе сбежал рецидивист с девятью судимостями, отбывавший срок за убийство. По сообщению СУСК РФ по региону, один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами поселения.
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала