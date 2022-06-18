https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html

На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста

На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста - РИА Новости, 18.06.2022

На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста

Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:19

2022-06-18T07:19

2022-06-18T07:19

происшествия

россия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в МВД по региону."В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД России по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН России по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 12 июня из колонии-поселения в Майминском районе сбежал рецидивист с девятью судимостями, отбывавший срок за убийство. По сообщению СУСК РФ по региону, один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами поселения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/retsidivist-1793775849.html

россия

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, республика алтай