https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста - РИА Новости, 18.06.2022
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста
Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:19
2022-06-18T07:19
2022-06-18T07:19
происшествия
россия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Сбежавшего из колонии рецидивиста с 9 судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили РИА Новости в МВД по региону."В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД России по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН России по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 12 июня из колонии-поселения в Майминском районе сбежал рецидивист с девятью судимостями, отбывавший срок за убийство. По сообщению СУСК РФ по региону, один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами поселения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/retsidivist-1793775849.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика алтай
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста
На Алтае поймали сбежавшего из колонии рецидивиста с девятью судимостями Титанакова