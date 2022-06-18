https://ria.ru/20220618/rets-1796449337.html

Студенты СПбГЭУ победили в турнире по переговорам Школы экспорта РЭЦ

Студенты СПбГЭУ победили в турнире по переговорам Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 18.06.2022

Студенты СПбГЭУ победили в турнире по переговорам Школы экспорта РЭЦ

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2022 наградила победителей турнира по международным... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:52

2022-06-18T15:52

2022-06-18T15:56

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2022 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, участие в котором приняли команды из четырех профильных вузов Санкт-Петербурга, сообщает РЭЦ.Победителями стали четыре студента и куратор из команды Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Турнир состоялся 18 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ."Наша задача, задача Школы экспорта РЭЦ, заключалась в том, чтобы "зацепить" вас вкусом к международным переговорам, связанным с экспортом, вдохновить вас этим заниматься. Не знаю, как в дальнейшем сложится ваша жизнь, но уверена, что сегодняшнее мероприятие в какие-то моменты будет вспоминаться и давать вам подсказки в жизни", - сказала Никишина."Надеюсь, что кто-то из вас станет заниматься тем, что мы сегодня обсуждали, уже на практике. И еще одна наша цель — показать, что обучение может быть интересным и нескучным. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой и принимать участие в мероприятии и поздравляю вас, победителей", — добавила она.Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ — наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф. Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров.В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.Победители турнира смогут пройти обучение по онлайн-программе "Экспортный форсаж" Школы экспорта РЭЦ. Кроме того, они отправятся на суперлигу турнира, которая состоится в рамках форума "Сделано в России" 20-22 октября 2022 года, а лучших участников команд пригласят на стажировки в компании-экспортеры и в организации инфраструктуры поддержки экспорта

https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html

https://ria.ru/20220617/proekt-1796148005.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), российский экспортный центр (рэц)