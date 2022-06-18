https://ria.ru/20220618/pytki-1796366149.html

Комитет Госдумы одобрил принятие проекта об ужесточении наказания за пытки

Комитет Госдумы одобрил принятие проекта об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 18.06.2022

Комитет Госдумы одобрил принятие проекта об ужесточении наказания за пытки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект об ужесточении наказания за пытки во II чтении, соответствующий... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:41

2022-06-18T00:41

2022-06-18T00:54

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект об ужесточении наказания за пытки во II чтении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Комитет предложил Совету Госдумы включить рассмотрение законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Госдумы на 21 июня. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении на 21 июня 2022 года", — уточняется в документе.Госдума 16 февраля приняла в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них наказание в виде лишения свободы. Проект был внесен в палату в декабре депутатом ГД Павлом Крашенинниковым и сенаторами РФ Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым.Согласно пояснительной записке, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что применение пытки к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.Поправки ко второму чтению предполагают ввести наказание в виде лишения своды сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть по неосторожности.

https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html

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общество, россия, госдума рф