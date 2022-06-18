00:41 18.06.2022 (обновлено: 00:54 18.06.2022)
Комитет Госдумы одобрил принятие проекта об ужесточении наказания за пытки
Комитет Госдумы одобрил принятие во II чтении проекта об ужесточении наказания за пытки
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект об ужесточении наказания за пытки во II чтении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 42307-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", — сообщается в документе.
Комитет предложил Совету Госдумы включить рассмотрение законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Госдумы на 21 июня. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении на 21 июня 2022 года", — уточняется в документе.
Госдума 16 февраля приняла в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них наказание в виде лишения свободы. Проект был внесен в палату в декабре депутатом ГД Павлом Крашенинниковым и сенаторами РФ Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым.
Согласно пояснительной записке, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что применение пытки к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.
Поправки ко второму чтению предполагают ввести наказание в виде лишения своды сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть по неосторожности.