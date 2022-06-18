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ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/pvo-1796432522.html
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля - РИА Новости, 18.06.2022
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля
Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:07
2022-06-18T14:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
14:07 18.06.2022
 
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля

Минобороны: ВС России уничтожили 343 украинских комплекса ПВО с начала спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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