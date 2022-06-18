https://ria.ru/20220618/pvo-1796432522.html

ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля

ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля - РИА Новости, 18.06.2022

ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля

Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:07

2022-06-18T14:07

2022-06-18T14:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины