https://ria.ru/20220618/pvo-1796432522.html
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля - РИА Новости, 18.06.2022
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля
Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:07
2022-06-18T14:07
2022-06-18T14:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
ВС России уничтожили более 340 украинских комплексов ПВО с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 343 украинских комплекса ПВО с начала спецоперации
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 343 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.