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Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России - РИА Новости, 18.06.2022
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:42
2022-06-18T17:30
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России."Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Ее приумножения и увеличения возраста жизни. В общем, для будущих поколений, для детей. Здесь куда ни посмотри - нет ничего, что является второстепенным", - сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
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общество, россия, владимир путин
16:42 18.06.2022 (обновлено: 17:30 18.06.2022)
 
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России

Президент Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России.
"Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Ее приумножения и увеличения возраста жизни. В общем, для будущих поколений, для детей. Здесь куда ни посмотри - нет ничего, что является второстепенным", - сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
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