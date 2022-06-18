https://ria.ru/20220618/putin-1796457887.html
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России - РИА Новости, 18.06.2022
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:42
2022-06-18T16:42
2022-06-18T17:30
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России."Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Ее приумножения и увеличения возраста жизни. В общем, для будущих поколений, для детей. Здесь куда ни посмотри - нет ничего, что является второстепенным", - сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796457259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
16:42 18.06.2022 (обновлено: 17:30 18.06.2022)
Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Президент Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России