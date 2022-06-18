https://ria.ru/20220618/putin-1796457887.html

Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России

Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России - РИА Новости, 18.06.2022

Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России

Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:42

2022-06-18T16:42

2022-06-18T17:30

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России."Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Ее приумножения и увеличения возраста жизни. В общем, для будущих поколений, для детей. Здесь куда ни посмотри - нет ничего, что является второстепенным", - сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796457259.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин