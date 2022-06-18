https://ria.ru/20220618/putin-1796452959.html

Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах

Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах - РИА Новости, 18.06.2022

Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах

Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева почаще бывать в медицинских и других трудовых коллективах, а также... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:12

2022-06-18T16:12

2022-06-18T17:31

ярославская область

ярославль

общество

михаил евраев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева почаще бывать в медицинских и других трудовых коллективах, а также пообещал встретиться и поговорить на этот счёт."Михаил Яковлевич (Евраев - ред.), вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области. Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область - один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счёт", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи по теме здравоохранения.

https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html

ярославская область

ярославль

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Дарья Буймова

ярославская область, ярославль, общество, михаил евраев