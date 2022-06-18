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Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах
Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах - РИА Новости, 18.06.2022
Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах
Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева почаще бывать в медицинских и других трудовых коллективах, а также... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:12
2022-06-18T17:31
ярославская область
ярославль
общество
михаил евраев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева почаще бывать в медицинских и других трудовых коллективах, а также пообещал встретиться и поговорить на этот счёт."Михаил Яковлевич (Евраев - ред.), вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области. Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область - один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счёт", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи по теме здравоохранения.
https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html
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ярославская область, ярославль, общество, михаил евраев
16:12 18.06.2022 (обновлено: 17:31 18.06.2022)
 
Путин попросил Евраева почаще бывать в трудовых коллективах

Путин попросил главу Ярославской области Евраева чаще бывать в трудовых коллективах

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева почаще бывать в медицинских и других трудовых коллективах, а также пообещал встретиться и поговорить на этот счёт.
"Михаил Яковлевич (Евраев - ред.), вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области. Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. А Ярославль и Ярославская область - один из крупнейших регионов, важнейших регионов в этом смысле. Но и потом встретимся с вами ещё, поговорим на этот счёт", - сказал Путин во время видеоконференцсвязи по теме здравоохранения.
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Ярославская областьЯрославльОбществоМихаил Евраев
 
 
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