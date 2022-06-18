https://ria.ru/20220618/putin-1796446753.html

Китайцы оценили слова Путина о падении однополярного мира

Китайцы оценили слова Путина о падении однополярного мира - РИА Новости, 18.06.2022

Китайцы оценили слова Путина о падении однополярного мира

Сделанное на Петербургском экономическом форуме заявление президента России Владимира Путина о завершении эпохи "однополярного мира" вызвало одобрение у... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:34

2022-06-18T15:34

2022-06-18T20:54

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

россия

китай

сша

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сделанное на Петербургском экономическом форуме заявление президента России Владимира Путина о завершении эпохи "однополярного мира" вызвало одобрение у читателей китайской газеты "Гуаньча".Накануне российский лидер, выступая на ПМЭФ, обвинил США и страны Запада в проведении политики грабительского колониализма и заявил о завершении однополярной эпохи. Путин подчеркнул, что сейчас в мире существуют другие центры развития, прежде всего — в Китае, с которым России интересно и выгодно сотрудничать.Читатели издания поддержали слова российского президента, указав на необходимость развития связей между Москвой и Пекином."На самом деле реальный мировой центр будущего — это Китай. Китайская нация только просыпается и возвращается на свои позиции", — написал пользователь с ником Смотрю пейзажи.Он обратил внимание на то, что Путин упомянул также другие азиатские страны, включая Индию, и призвал их отказаться от "иллюзий по поводу США" и помнить свое место.Хаошань заявил, что России стоило теснее сотрудничать с Китаем, и предложил несколько шагов в сторону развития двусторонних отношений: отмена визового режима и пошлин, национализация инвестиций, строительство железной дороги, взаимное предоставление портов и создание совместных экспортных торговых зон."Если это будет сделано в течение десяти лет, российская экономика претерпит большие изменения и получит огромное развитие, а западные санкции против России автоматически станут недействительными", — добавил юзер."Прогресс Китая постоянно тормозят его противники, и утверждение Путина очень близко к истине", — прокомментировал oldoffice."США не просто боятся, что мы обгоним их в экономическом плане, — они страшатся, что их власть над миром рухнет!" — уверен еще один читатель.Пользователь с ником Ветер заявил, что пока Китай развивает экономику и армию, США будут чувствовать себя неспокойно и не пойдут на прямой конфликт."На Украине США тоже до сих пор прячутся за спину Зеленского", — добавил он.Другой читатель увидел в речи российского лидера "надвигающееся крупное событие"."Поддерживаю Путина, поддерживаю Россию, пусть Китай и Россия будут двигаться вперед вместе", — заявил юзер с ником Верность.Пользователь Небо и земля Сюаньтун написал, что Запад продолжает империалистскую и колониальную политику, однако добавил, что такая модель больше не может существовать."Самое главное, что, чтобы сегодняшняя система рухнула, кто-то должен взять на себя инициативу, чтобы встать и нанести удар, иначе это раскачивание закончится ничем", — добавил он.Другой читатель заявил, что миру нужны прямолинейные заявления Путина, иначе Запад не понимает.Пленарное заседание XXV Петербургского международного экономического форума прошло в пятницу при участии Владимира Путина. Главной темой выступления президента стала экономическая ситуация в условиях санкционного давления со стороны Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

https://ria.ru/20220618/otvet-1796374247.html

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в мире, россия, китай, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин