Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе
Сенатор Пушков: "увлеченная Украиной" Европа утратила ощущение подлинных угроз
© Рамиль СитдиковАлексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары.
"Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В пятницу официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что на европейские страны обрушилась сильная волна жары, в некоторых районах Испании и Франции температура воздуха на 10 градусов превысила средние показатели.
Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ.
По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что с ремонта из Канады не возвращаются турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток".