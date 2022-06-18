https://ria.ru/20220618/pushkov-1796370232.html

Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе

Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе - РИА Новости, 18.06.2022

Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T02:57

2022-06-18T02:57

2022-06-18T02:57

в мире

европа

россия

украина

алексей пушков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

северный поток

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары."Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В пятницу официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что на европейские страны обрушилась сильная волна жары, в некоторых районах Испании и Франции температура воздуха на 10 градусов превысила средние показатели.Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ. По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что с ремонта из Канады не возвращаются турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток".

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html

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в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), северный поток