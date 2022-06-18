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Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе - РИА Новости, 18.06.2022
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Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе
Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе - РИА Новости, 18.06.2022
Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T02:57
2022-06-18T02:57
в мире
европа
россия
украина
алексей пушков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
северный поток
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары."Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В пятницу официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что на европейские страны обрушилась сильная волна жары, в некоторых районах Испании и Франции температура воздуха на 10 градусов превысила средние показатели.Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ. По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что с ремонта из Канады не возвращаются турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток".
https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html
https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html
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в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), северный поток
02:57 18.06.2022
 
Пушков выступил с предупреждением "увлеченной Украиной" Европе

Сенатор Пушков: "увлеченная Украиной" Европа утратила ощущение подлинных угроз

© Рамиль СитдиковАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары.
"Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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СМИ: Европа начала тратить газ, запасенный на зиму
В пятницу официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что на европейские страны обрушилась сильная волна жары, в некоторых районах Испании и Франции температура воздуха на 10 градусов превысила средние показатели.
Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ.
По некоторым прогнозам, в этом году жара может быть выше обычного уровня. Поэтому сокращение поставок российского газа спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур, добавил собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что с ремонта из Канады не возвращаются турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток".
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В миреЕвропаРоссияУкраинаАлексей ПушковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Северный поток
 
 
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