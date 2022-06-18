https://ria.ru/20220618/protest-1796484066.html

СМИ: в Лондоне началась акция протеста из-за рекордной инфляции в стране

СМИ: в Лондоне началась акция протеста из-за рекордной инфляции в стране - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: в Лондоне началась акция протеста из-за рекордной инфляции в стране

Масштабная акция протеста началась в субботу в Лондоне на фоне кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:47

2022-06-18T19:47

2022-06-18T19:47

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Масштабная акция протеста началась в субботу в Лондоне на фоне кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.По данным телеканала, протестующие, недовольные тем, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране, начали акцию в субботу в полдень в самом центре британской столицы. Они призывают власти к дополнительным действиям в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни. Как заявил организатор акции, Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), работники страдают от "самого длительного и жесткого" сокращения доходов в истории.Ожидается, что в акции примут участие десятки тысяч человек, среди которых будут лидеры профсоюзов и представители различных общественных организаций, отмечает телеканал. К протестующим уже присоединились некоторые члены оппозиционной Лейбористской партии.Участники акции направились в сторону Парламентской площади в районе Вестминстер. В толпе слышна громкая музыка, в том числе песни "I Need A Dollar" и "Money, Money, Money", под которые протестующие танцуют и подпевают.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти ввели временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.

https://ria.ru/20220531/britaniya-1792031391.html

https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html

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в мире, великобритания, украина, россия, европа, сша, экономика