https://ria.ru/20220618/prodovolstvie-1796408644.html

МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия

МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия - РИА Новости, 18.06.2022

МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия

Представителям ЕС пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение, что они не имеют отношения к сложностям экспортеров РФ с доставкой российских... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:40

2022-06-18T11:40

2022-06-18T11:53

в мире

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

мария захарова

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представителям ЕС пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение, что они не имеют отношения к сложностям экспортеров РФ с доставкой российских зерновых и удобрений в развивающиеся страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны"."Пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение", - говорится в комментарии по поводу рекомендаций Еврокомиссии в адрес ассоциации аккредитационных органов стран-членов ЕС – Европейского сотрудничества по аккредитации относительно работы в контексте антироссийских санкций ЕС.По словам Захаровой, данные рекомендации "являются наглядным свидетельством того, что Еврокомиссия не только смотрит "сквозь пальцы" на практику расширительной трактовки есовского санкционного законодательства, но и активно ее насаждает"."С рвением, достойным лучшего применения, Брюссель без стеснения призывает государства-члены ЕС разрывать сотрудничество с нашей страной даже по техническим вопросам и в тех сферах, которые не подпадают под действие антироссийских рестрикций", - отметила представитель МИД."В этой связи громогласные заявления Брюсселя, в частности, относительно того, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счетом ничего не стоят. Публично – когда этого требуют интересы ЕС – говорится одно, а в реальности, как мы видим, еврочиновниками ведется целенаправленная закулисная работа по навязыванию странам-членам ЕС максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией", - отметила представитель МИД.По ее словам, похоже, что руководство Еврокомиссии, "продолжая "творчески" интерпретировать антироссийский санкционный режим, решило не останавливаться, пока не разрушит до основания всю архитектуру торгово-экономических отношений Россия-ЕС"."В расчет не принимаются ни последствия для экономики самого Евросоюза, ни третьих государств, включая беднейшие страны, которые могут максимально пострадать от продовольственного кризиса и об интересах которых в ЕС на словах так сильно пекутся", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220618/gaz-1796399170.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795891300.html

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, мария захарова