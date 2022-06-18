https://ria.ru/20220618/prodovolstvie-1796408644.html
МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия
МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия - РИА Новости, 18.06.2022
МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия
Представителям ЕС пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение, что они не имеют отношения к сложностям экспортеров РФ с доставкой российских... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:40
2022-06-18T11:40
2022-06-18T11:53
в мире
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
мария захарова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представителям ЕС пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение, что они не имеют отношения к сложностям экспортеров РФ с доставкой российских зерновых и удобрений в развивающиеся страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны"."Пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение", - говорится в комментарии по поводу рекомендаций Еврокомиссии в адрес ассоциации аккредитационных органов стран-членов ЕС – Европейского сотрудничества по аккредитации относительно работы в контексте антироссийских санкций ЕС.По словам Захаровой, данные рекомендации "являются наглядным свидетельством того, что Еврокомиссия не только смотрит "сквозь пальцы" на практику расширительной трактовки есовского санкционного законодательства, но и активно ее насаждает"."С рвением, достойным лучшего применения, Брюссель без стеснения призывает государства-члены ЕС разрывать сотрудничество с нашей страной даже по техническим вопросам и в тех сферах, которые не подпадают под действие антироссийских рестрикций", - отметила представитель МИД."В этой связи громогласные заявления Брюсселя, в частности, относительно того, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счетом ничего не стоят. Публично – когда этого требуют интересы ЕС – говорится одно, а в реальности, как мы видим, еврочиновниками ведется целенаправленная закулисная работа по навязыванию странам-членам ЕС максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией", - отметила представитель МИД.По ее словам, похоже, что руководство Еврокомиссии, "продолжая "творчески" интерпретировать антироссийский санкционный режим, решило не останавливаться, пока не разрушит до основания всю архитектуру торгово-экономических отношений Россия-ЕС"."В расчет не принимаются ни последствия для экономики самого Евросоюза, ни третьих государств, включая беднейшие страны, которые могут максимально пострадать от продовольственного кризиса и об интересах которых в ЕС на словах так сильно пекутся", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220618/gaz-1796399170.html
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795891300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, мария захарова
11:40 18.06.2022 (обновлено: 11:53 18.06.2022)
МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продовольствия
МИД призвал ЕС признать, что создает сложности с доставкой продуктов развивающимся странам
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Представителям ЕС пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение, что они не имеют отношения к сложностям экспортеров РФ с доставкой российских зерновых и удобрений в развивающиеся страны, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны".
"Пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение", - говорится в комментарии по поводу рекомендаций Еврокомиссии
в адрес ассоциации аккредитационных органов стран-членов ЕС
– Европейского сотрудничества по аккредитации относительно работы в контексте антироссийских санкций ЕС.
По словам Захаровой, данные рекомендации "являются наглядным свидетельством того, что Еврокомиссия не только смотрит "сквозь пальцы" на практику расширительной трактовки есовского санкционного законодательства, но и активно ее насаждает".
"С рвением, достойным лучшего применения, Брюссель
без стеснения призывает государства-члены ЕС разрывать сотрудничество с нашей страной даже по техническим вопросам и в тех сферах, которые не подпадают под действие антироссийских рестрикций", - отметила представитель МИД.
"Есть все основания полагать, что подобные циркуляры Еврокомиссия рассылает по есовским столицам и по другим вопросам", - говорится в комментарии Захаровой в связи с рекомендациями ЕК в адрес ассоциации аккредитационных органов стран-членов ЕС – Европейского сотрудничества по аккредитации относительно работы в контексте есовских антироссийских санкций.
"В этой связи громогласные заявления Брюсселя, в частности, относительно того, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счетом ничего не стоят. Публично – когда этого требуют интересы ЕС – говорится одно, а в реальности, как мы видим, еврочиновниками ведется целенаправленная закулисная работа по навязыванию странам-членам ЕС максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией", - отметила представитель МИД.
По ее словам, похоже, что руководство Еврокомиссии, "продолжая "творчески" интерпретировать антироссийский санкционный режим, решило не останавливаться, пока не разрушит до основания всю архитектуру торгово-экономических отношений Россия-ЕС".
"В расчет не принимаются ни последствия для экономики самого Евросоюза, ни третьих государств, включая беднейшие страны, которые могут максимально пострадать от продовольственного кризиса и об интересах которых в ЕС на словах так сильно пекутся", - заключила Захарова.