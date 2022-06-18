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Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, сообщили власти - РИА Новости, 19.06.2022
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Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, сообщили власти
Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, сообщили власти - РИА Новости, 19.06.2022
Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, сообщили власти
Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, не боясь санкций и рисков, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T23:25
2022-06-19T01:10
экономика
херсонская область
запорожская область
украина
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, не боясь санкций и рисков, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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экономика, херсонская область , запорожская область, украина, владимир сальдо
23:25 18.06.2022 (обновлено: 01:10 19.06.2022)
 
Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, сообщили власти

Власти Херсонской области сообщили, что российские предприниматели заходят в регион

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Херсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские предприниматели заходят в Херсонскую область, не боясь санкций и рисков, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Заходят российские предприниматели. Не боятся санкционного давления, санкционных рисков… Открываются магазины. Заходят крымские и донецкие предприниматели. Открывают первые супермаркеты и насыщают их товарам. Рынки все работают", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ЭкономикаХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаВладимир Сальдо
 
 
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