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Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в субботу, что украинские войска потеряли за сутки 24 человека и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:15
2022-06-18T10:15
2022-06-18T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в субботу, что украинские войска потеряли за сутки 24 человека и шесть бронетранспортеров.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека личного состава и пять бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава, шесть бронетранспортеров, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска потеряли за сутки 24 человека и шесть БТР