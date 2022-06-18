https://ria.ru/20220618/poteri-1796396164.html

Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР

Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска потеряли за сутки 24 человека, сообщили в ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в субботу, что украинские войска потеряли за сутки 24 человека и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:15

2022-06-18T10:15

2022-06-18T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg

ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в субботу, что украинские войска потеряли за сутки 24 человека и шесть бронетранспортеров.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека личного состава и пять бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава, шесть бронетранспортеров, семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины