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Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/postanovki-1796496285.html
Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве
Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве
Украинские спецслужбы снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве, заявил в субботу руководитель Межведомственного... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:55
2022-06-18T22:18
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
украина
донбасс
владимир путин
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сообщил он.Мизинцев в очередной раз предупредил о распространении фейков. ВС России не наносят удары по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям, добавил генерал-полковник.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791509297.html
россия
николаев (украина)
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россия, николаев (украина), украина, донбасс, владимир путин, в мире, вооруженные силы рф
21:55 18.06.2022 (обновлено: 22:18 18.06.2022)
 
Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве

Минобороны: в Николаеве более 40 актеров снимаются в постановках о российских обстрелах

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сообщил он.
Мизинцев в очередной раз предупредил о распространении фейков. ВС России не наносят удары по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям, добавил генерал-полковник.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)УкраинаДонбассВладимир ПутинВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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