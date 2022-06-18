https://ria.ru/20220618/postanovki-1796496285.html

Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве

Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские спецслужбы снимают сюжеты об ударах России по домам в Николаеве

Украинские спецслужбы снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве, заявил в субботу руководитель Межведомственного... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:55

2022-06-18T21:55

2022-06-18T22:18

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

украина

донбасс

владимир путин

в мире

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_515:610:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e21ab86e01eca7f3b71145d813f98d.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украинские спецслужбы снимают сюжеты о якобы разрушенных из-за обстрелов российской армии домах в Николаеве, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", — сообщил он.Мизинцев в очередной раз предупредил о распространении фейков. ВС России не наносят удары по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям, добавил генерал-полковник.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791509297.html

россия

николаев (украина)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николаев (украина), украина, донбасс, владимир путин, в мире, вооруженные силы рф