МЧС доставило в Донбасс и на Украину более 1,8 тысячи тонн помощи
МЧС доставило в Донбасс и на Украину более 1,8 тысячи тонн помощи за несколько дней
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. МЧС РФ доставило в Донбасс и на Украину более 1,8 тысячи тонн гуманитарной помощи за последние несколько дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Дополняется, что пиротехнические отряды МЧС РФ продолжают работы по разминированию территорий, с начала работ обследовано около 167 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 37 тысяч взрывоопасных предметов. Также был проведен разбор завалов зданий и сооружений на площади порядка 135 тысяч квадратных метров, вывезено более 140 тысяч кубических метров строительного мусора.
"В столице ДНР работают четыре станции комплексной очистки воды МЧС России. Данные комплексы предназначены для фильтрации воды от различных примесей и вирусов. За сутки системы комплексной очистки воды способны отфильтровать 100 куб. Забор воды происходит из близлежащих водоемов", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.