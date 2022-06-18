https://ria.ru/20220618/politika-1796372429.html

Токаев заявил о непризнании ДНР и ЛНР

Токаев заявил о непризнании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

Токаев заявил о непризнании ДНР и ЛНР

Казахстан не признает ДНР и ЛНР, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент республики Касым-Жомарт... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T04:12

2022-06-18T04:12

2022-06-18T04:12

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796286643_0:0:3454:1944_1920x0_80_0_0_15723c2a62a7269117e981483b2fbdcc.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Казахстан не признает ДНР и ЛНР, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент республики Касым-Жомарт Токаев.По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу."По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев, отвечая на вопрос модератора Маргариты Симоньян.Говоря об отношении к ситуации на Украине в Казахстане, президент отметил, что "мнения разные".Признание со стороны СирииПрезидент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин."Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям", — также говорится в заявлении в его Telegram-канале.Глава ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, также сообщил, что Сирия подтвердила готовность признать Луганскую Народную Республику."Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень", - сказал Пасечник.Позиция РоссииРанее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России будет приниматься после завершения специальной военной операции.Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией.Денацификация и демилитаризацияРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Путин особо отметил, что действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев никто не звал.

https://ria.ru/20220617/donbass-1796277917.html

https://ria.ru/20220616/lnr-1795788380.html

https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, днр, лнр