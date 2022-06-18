Токаев заявил о непризнании ДНР и ЛНР
Президент Казахстана Токаев заявил о неготовности признать независимость ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Казахстан не признает ДНР и ЛНР, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев, отвечая на вопрос модератора Маргариты Симоньян.
Говоря об отношении к ситуации на Украине в Казахстане, президент отметил, что "мнения разные".
Признание со стороны Сирии
Президент Сирии Башар Асад объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям", — также говорится в заявлении в его Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, также сообщил, что Сирия подтвердила готовность признать Луганскую Народную Республику.
"Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень", - сказал Пасечник.
Позиция России
Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России будет приниматься после завершения специальной военной операции.
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной нам Сирией.
Денацификация и демилитаризация
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.