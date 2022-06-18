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Западу надоело поддерживать Украину - РИА Новости, 18.06.2022
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Западу надоело поддерживать Украину
Западу надоело поддерживать Украину - РИА Новости, 18.06.2022
Западу надоело поддерживать Украину
Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до "разочаровывающего" уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T04:26
2022-06-18T04:26
в мире
украина
россия
сша
чикаго
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до "разочаровывающего" уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.Как отмечает автор, в первые дни эскалации кризиса люди "стремились поддержать" Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире.Так, по статистике организации "Врачи без границ", количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тысячи по сравнению с 70 тысячами в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тысяч индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, говорится в материале.Как заявила куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак, число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно."Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается", - резюмирует Барнс.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/oruzhie-1796367143.html
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в мире, украина, россия, сша, чикаго, владимир путин, донбасс
04:26 18.06.2022
 
Западу надоело поддерживать Украину

Колумнист Forbes Барнс заявила, что уровень поддержки Украины на Западе резко упал

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до "разочаровывающего" уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Как отмечает автор, в первые дни эскалации кризиса люди "стремились поддержать" Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
01:06
СМИ: Запад устал от требований Украины
Так, по статистике организации "Врачи без границ", количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тысячи по сравнению с 70 тысячами в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тысяч индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, говорится в материале.
Как заявила куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак, число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
"Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается", - резюмирует Барнс.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 22:18Сказано в эфире
Глава Союза журналистов России: украинская тема западной аудитории надоела
 
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