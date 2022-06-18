Западу надоело поддерживать Украину
Колумнист Forbes Барнс заявила, что уровень поддержки Украины на Западе резко упал
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до "разочаровывающего" уровня всего за четыре месяца, пишет в своей статье колумнист Forbes Джена Барнс.
Как отмечает автор, в первые дни эскалации кризиса люди "стремились поддержать" Украину, однако теперь они интересуются другими событиями в мире.
Так, по статистике организации "Врачи без границ", количество индивидуальных пожертвований в пользу Украины в мае снизилось до 21 тысячи по сравнению с 70 тысячами в предыдущие периоды. Благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief в марте собрала более 80 тысяч индивидуальных пожертвований для Украины от предприятий и частных лиц, однако с апреля их количество сократилось на 90%. Помимо этого, о сокращении взносов, предназначенных для Украины, также сообщил Международный Красный Крест, говорится в материале.
Как заявила куратор Украинского национального музея в Чикаго Мария Климчак, число посетителей резко возросло в первый месяц российской спецоперации, но с тех пор посещаемость упала на 40%. По ее словам, в первые дни эскалации кризиса люди активно раскупали сувениры с украинскими флагами, при этом сейчас на прилавках их полно.
"Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается", - резюмирует Барнс.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.