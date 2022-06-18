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Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/peregovory-1796458799.html
Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме
Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2022
Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме
Россия готова вернуться к диалогу с Украиной и всегда была открыта к нему, вопрос заключается в том, что нужно найти предмет переговоров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:49
2022-06-18T16:49
специальная военная операция на украине
политика
адальби шхагошев
россия
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к диалогу с Украиной и всегда была открыта к нему, вопрос заключается в том, что нужно найти предмет переговоров, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговоры Киева и Москвы могут возобновиться с конца августа."Это может иметь хоть какое-то значение, если будет предмет для разговора и для переговоров. Первое, позиция РФ известна. Второе, специальная военная операция идет абсолютно по плану, расклад сил нас устраивает", - сказал Шхагошев, комментируя слова Арахамии.Как добавил парламентарий, говоря о дипломатических договорённостях, украинская сторона "играет на аудиторию". Они могут использовать такую риторику, если они считают, что это для них выгодно, но позиция России всем известна - "мы никогда не против переговоров, но необходим предмет этих переговоров, соответствующий раскладу сил", отметил собеседник агентства."Никто больше чем Россия в течение восьми лет не пробовал решать проблемы, связанные с ДНР и ЛНР, именно дипломатическим путём" - констатировал политик.
https://ria.ru/20220618/medvedev-1796440234.html
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политика, адальби шхагошев, россия, украина
16:49 18.06.2022
 
Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: Россия готова к диалогу с Украиной, но нужно найти предмет переговоров

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к диалогу с Украиной и всегда была открыта к нему, вопрос заключается в том, что нужно найти предмет переговоров, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговоры Киева и Москвы могут возобновиться с конца августа.
"Это может иметь хоть какое-то значение, если будет предмет для разговора и для переговоров. Первое, позиция РФ известна. Второе, специальная военная операция идет абсолютно по плану, расклад сил нас устраивает", - сказал Шхагошев, комментируя слова Арахамии.
Как добавил парламентарий, говоря о дипломатических договорённостях, украинская сторона "играет на аудиторию". Они могут использовать такую риторику, если они считают, что это для них выгодно, но позиция России всем известна - "мы никогда не против переговоров, но необходим предмет этих переговоров, соответствующий раскладу сил", отметил собеседник агентства.
"Никто больше чем Россия в течение восьми лет не пробовал решать проблемы, связанные с ДНР и ЛНР, именно дипломатическим путём" - констатировал политик.
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