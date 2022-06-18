https://ria.ru/20220618/peregovory-1796458799.html

Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме

Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2022

Россия готова к диалогу с Украиной, заявили в Госдуме

Россия готова вернуться к диалогу с Украиной и всегда была открыта к нему, вопрос заключается в том, что нужно найти предмет переговоров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:49

2022-06-18T16:49

2022-06-18T16:49

специальная военная операция на украине

политика

адальби шхагошев

россия

украина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия готова вернуться к диалогу с Украиной и всегда была открыта к нему, вопрос заключается в том, что нужно найти предмет переговоров, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговоры Киева и Москвы могут возобновиться с конца августа."Это может иметь хоть какое-то значение, если будет предмет для разговора и для переговоров. Первое, позиция РФ известна. Второе, специальная военная операция идет абсолютно по плану, расклад сил нас устраивает", - сказал Шхагошев, комментируя слова Арахамии.Как добавил парламентарий, говоря о дипломатических договорённостях, украинская сторона "играет на аудиторию". Они могут использовать такую риторику, если они считают, что это для них выгодно, но позиция России всем известна - "мы никогда не против переговоров, но необходим предмет этих переговоров, соответствующий раскладу сил", отметил собеседник агентства."Никто больше чем Россия в течение восьми лет не пробовал решать проблемы, связанные с ДНР и ЛНР, именно дипломатическим путём" - констатировал политик.

https://ria.ru/20220618/medvedev-1796440234.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, адальби шхагошев, россия, украина