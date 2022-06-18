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В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России - РИА Новости, 18.06.2022
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В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России
В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России - РИА Новости, 18.06.2022
В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России
Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:37
2022-06-18T00:37
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МОНТЕВИДЕО, 18 июн - РИА Новости. Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто Перейра.Двадцать восьмого февраля, с введением санкций западных стран в отношении России из-за спецоперации на Украине, Парагвай решил приостановить экспорт мяса в Россию.По мнению экономиста Виктора Рауля Бенитеса Гонсалеса, высказанному в беседе с РИА Новости, Парагвай таким образом из-за действий США и Евросоюза лишился рынка сбыта мяса объемом 350 миллионов долларов. Доля России в экспорте парагвайской говядины составляла около 20%, общий товарооборот между странами - 900 миллионов долларов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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россия, парагвай, сша, в мире
00:37 18.06.2022
 
В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России

Кандидат в президенты Парагвая Перейра заявил о росте цен из-за антироссийских санкций

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 18 июн - РИА Новости. Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто Перейра.
"Есть озабоченность: экспорт мяса и соевых бобов из Парагвая в Россию попал под блокаду. Россия - большой рынок, и я уже заявлял, что Парагвай понесет убытки с этими санкциями против России. Сначала это было на уровне торговли, но в результате ограничений в отношении России начали стремительно расти и цены на топливо", - сказал Перейра.
Двадцать восьмого февраля, с введением санкций западных стран в отношении России из-за спецоперации на Украине, Парагвай решил приостановить экспорт мяса в Россию.
По мнению экономиста Виктора Рауля Бенитеса Гонсалеса, высказанному в беседе с РИА Новости, Парагвай таким образом из-за действий США и Евросоюза лишился рынка сбыта мяса объемом 350 миллионов долларов. Доля России в экспорте парагвайской говядины составляла около 20%, общий товарооборот между странами - 900 миллионов долларов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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