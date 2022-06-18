https://ria.ru/20220618/paragvay-1796365973.html

В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России

В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России - РИА Новости, 18.06.2022

В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России

Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:37

2022-06-18T00:37

2022-06-18T00:37

россия

парагвай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27625/76/276257600_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2a2c9eadff6f3da6af535d775da76676.jpg

МОНТЕВИДЕО, 18 июн - РИА Новости. Экономические последствия антироссийских санкций в Парагвае вызывают обеспокоенность, заявил РИА Новости кандидат в президенты и сенатор от Фронта Гуасу Сиксто Перейра.Двадцать восьмого февраля, с введением санкций западных стран в отношении России из-за спецоперации на Украине, Парагвай решил приостановить экспорт мяса в Россию.По мнению экономиста Виктора Рауля Бенитеса Гонсалеса, высказанному в беседе с РИА Новости, Парагвай таким образом из-за действий США и Евросоюза лишился рынка сбыта мяса объемом 350 миллионов долларов. Доля России в экспорте парагвайской говядины составляла около 20%, общий товарооборот между странами - 900 миллионов долларов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220617/putin-1796163845.html

россия

парагвай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, парагвай, сша, в мире