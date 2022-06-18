https://ria.ru/20220618/panteleymonovka-1796374804.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:10

2022-06-18T06:10

2022-06-18T06:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02:40 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - заявило представительство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220617/postradavshie-1796193326.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика