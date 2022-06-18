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В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II - РИА Новости, 18.06.2022
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В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II - РИА Новости, 18.06.2022
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
Памятник императрице Екатерине II планируется установить в Херсоне, обращение за содействием направлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:42
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екатерина ii
россия
владимир сальдо
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II планируется установить в Херсоне, обращение за содействием направлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области.Обращение, подписанное главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо, отправлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.В администрации подчеркнули, что именно в эпоху правления Екатерины II город был основан и получил бурное развитие как экономический, культурный и политический центр Северного Причерноморья Российской империи.
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екатерина ii, россия, владимир сальдо, владимир мединский, херсонская область
20:42 18.06.2022 (обновлено: 20:53 18.06.2022)
 
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II

В Херсоне установят памятник основательнице города императрице Екатерине II

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Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II планируется установить в Херсоне, обращение за содействием направлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области.
"Руководство ВГА Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным Указом которой 244 года назад был заложен город, обращается за помощью и поддержкой в создании памятника Великой императрицы в Херсоне", - говорится в сообщении.
Обращение, подписанное главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо, отправлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.
В администрации подчеркнули, что именно в эпоху правления Екатерины II город был основан и получил бурное развитие как экономический, культурный и политический центр Северного Причерноморья Российской империи.
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