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В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II - РИА Новости, 18.06.2022
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
Памятник императрице Екатерине II планируется установить в Херсоне, обращение за содействием направлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:42
2022-06-18T20:42
2022-06-18T20:53
екатерина ii
россия
владимир сальдо
владимир мединский
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Памятник императрице Екатерине II планируется установить в Херсоне, обращение за содействием направлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области.Обращение, подписанное главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо, отправлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.В администрации подчеркнули, что именно в эпоху правления Екатерины II город был основан и получил бурное развитие как экономический, культурный и политический центр Северного Причерноморья Российской империи.
https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html
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екатерина ii, россия, владимир сальдо, владимир мединский, херсонская область
20:42 18.06.2022 (обновлено: 20:53 18.06.2022)
В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II
В Херсоне установят памятник основательнице города императрице Екатерине II