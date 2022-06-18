В Херсоне установят памятник императрице Екатерине II

"Руководство ВГА Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным Указом которой 244 года назад был заложен город, обращается за помощью и поддержкой в создании памятника Великой императрицы в Херсоне", - говорится в сообщении.