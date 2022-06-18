https://ria.ru/20220618/otvet-1796374247.html

Американцев впечатлил ответ Путина на слова Байдена

Американцев впечатлил ответ Путина на слова Байдена - РИА Новости, 18.06.2022

Американцев впечатлил ответ Путина на слова Байдена

Пользователи Twitter из США оценили ответ президента России Владимира Путина на заявление главы Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:00

2022-06-18T06:00

2022-06-18T06:57

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили ответ президента России Владимира Путина на заявление главы Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах.Ранее Байден неоднократно связывал рекордную инфляцию в США с ситуацией на Украине и российским лидером. Так, выступая после публикации майских показателей инфляции в США, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, он заявил, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". На Петербургском международном экономическом форуме российский президент отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет"."То есть практически на всех либеральных западников", — считает Decemberist."Мы просто зовем таких демократами", — пошутил Southpaw Nothin."Это он о Джо Байдене", — предположила Itsameila."Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно "виноват Путин". Если вы в это верите, вы безнадежны", — заметил John Smith."Ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа", — уверен Jonathan Falcon.Критика Байдена в СШАКонгрессмен-республиканец Байрон Дональдс ранее разоблачил ложь главы американского государства о президенте России. "Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал он в Twitter.Как заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News, планы Байдена по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения заслуживают самой низшей оценки.По словам Баррассо, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике и лишив американцев возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны. При этом Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, что уже сказалось на уровне жизни большей части населения, отметил сенатор. Тем не менее, по его мнению, вместо поиска путей решения имеющихся проблем глава Белого дома продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями.Санкции ЗападаПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако от ограничений сильно пострадали сами США. Все это отразилось и на рейтингах американского президента, чья популярность в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.По результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента США снижается третью неделю подряд, опустившись до 39%. Отмечается, что уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за все время его пребывания на посту президента США.Как отметил Путин на пленарном заседании на ПМЭФ, экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, при этом санкционное оружие, как хорошо показывает практика последних лет это, "обоюдоострое". По словам российского вице-премьера Алексея Оверчука, экономическая война против Москвы пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220617/bayden-1795967048.html

https://ria.ru/20220611/bayden-1794709959.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html

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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), украина, санкции в отношении россии