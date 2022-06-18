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Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться
Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться - РИА Новости, 18.06.2022
Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться
Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, но отношения... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T00:06
2022-06-18T00:17
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
босния и герцеговина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, но отношения продолжаются и будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в пятницу."Благодарен за то, что вы приехали на Петербургский форум, надеюсь, это было для вас небесполезно и интересно. К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220613/rezolyutsiya-1795048390.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, босния и герцеговина
00:06 18.06.2022 (обновлено: 00:17 18.06.2022)
 
Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться

Президент России Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, но отношения продолжаются и будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в пятницу.
"Благодарен за то, что вы приехали на Петербургский форум, надеюсь, это было для вас небесполезно и интересно. К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям", - сказал Путин.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:33В мире
Лидеры сербских партий БиГ не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреВладимир ПутинРоссияБосния и Герцеговина
 
 
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