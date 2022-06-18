https://ria.ru/20220618/otnosheniya-1796364694.html

Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться

Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться - РИА Новости, 18.06.2022

Путин заявил, что отношения с БиГ продолжаются и будут развиваться

Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, но отношения... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T00:06

2022-06-18T00:06

2022-06-18T00:17

в мире

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

босния и герцеговина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия в современных условиях имеет определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной в связи с присоединением государства к санкциям, но отношения продолжаются и будут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в пятницу."Благодарен за то, что вы приехали на Петербургский форум, надеюсь, это было для вас небесполезно и интересно. К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220613/rezolyutsiya-1795048390.html

россия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, россия, босния и герцеговина