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СМИ: Запад устал от требований Украины

СМИ: Запад устал от требований Украины - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: Запад устал от требований Украины

Запад начинает уставать от требований Украины по поставкам оружия, пишет японское издание Asahi Shimbun. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:06

2022-06-18T01:06

2022-06-18T01:06

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сша

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запад начинает уставать от требований Украины по поставкам оружия, пишет японское издание Asahi Shimbun.Официальный Киев, как отмечается в публикации, в последнее время все чаще поднимает тему, что США и другие западные страны оказывают недостаточную поддержку. Украинское руководство все настойчивее обращается к Западу с требованием о дальнейшем наращивании военных поставок.Asahi Shimbun приводит слова заместителя министра обороны Анны Маляр, заявившей, что Киев получил от Запада только десять процентов необходимого ему оружия. При этом министр обороны Алексей Резников говорил, что запрос украинских войск в артиллерии натовского калибра 155 миллиметров выполнен на 90 процентов. По его словам, Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.По имеющимся сведениям, западные страны могут быть просто не в состоянии удовлетворить запросы украинской стороны по оружию как по объемам, так и скорости поставок.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/pentagon-1796266051.html

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в мире, украина, сша, европа, нато