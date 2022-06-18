https://ria.ru/20220618/obstrely-1796486842.html

В Донецке люди из-за обстрелов не выходят из домов, закрыты магазины и кафе

В Донецке люди из-за обстрелов не выходят из домов, закрыты магазины и кафе - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке люди из-за обстрелов не выходят из домов, закрыты магазины и кафе

Корреспондент РИА Новости проехал по центру Донецка, разные районы которого целый день подвергаются обстрелам украинских артиллеристов. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T20:03

2022-06-18T20:03

2022-06-18T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости проехал по центру Донецка, разные районы которого целый день подвергаются обстрелам украинских артиллеристов.Снаряды рвутся как на окраинах, так и в центре столицы ДНР. Из-за ударов люди не выходят из домов, закрыты магазины и кафе. Улицы практически пусты. Серьезные повреждения получил Донецкий национальный технический университет.Так, снаряды разорвались рядом с популярным кафе "Сан Сити": в выходные там собирается много народу. Утром заведение работало, а сейчас закрыто. Летняя веранда получила небольшие повреждения.В минувший понедельник Донецк попал под самый интенсивный обстрел с 2015 года. Украина ударила практически по всем районам города, в первую очередь Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал этот обстрел города со стороны украинских войск одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проезд по центру Донецка, который находится под постоянными обстрелами Корреспондент РИА Новости проехал по центру Донецка, который находится под постоянными обстрелами. Людей на улицах практически нет, магазины и кафе закрыты, многие здания повреждены 2022-06-18T20:03 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика