https://ria.ru/20220618/obstrel-1796492501.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 20.30 выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:04

2022-06-18T21:04

2022-06-18T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220618/severodonetsk-1796488077.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

авдеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, авдеевка