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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/obstrel-1796492501.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 20.30 выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:04
2022-06-18T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, авдеевка
21:04 18.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" Киевский район Донецка

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
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В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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