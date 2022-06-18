https://ria.ru/20220618/obstrel-1796491544.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по населенному пункту Яковлевка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T20:49
2022-06-18T20:49
2022-06-18T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по населенному пункту Яковлевка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: произведено шесть выстрелов из танка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/severodonetsk-1796488077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины
20:49 18.06.2022 (обновлено: 21:00 18.06.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ произвели шесть выстрелов из танка по Яковлевке