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В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета - РИА Новости, 19.06.2022
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета
Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T19:42
2022-06-19T00:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло возгорание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по улице Артёма, 96. Пострадавших нет", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка.
донецк (днр)
артем
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украина
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в мире, донецк (днр), артем, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:42 18.06.2022 (обновлено: 00:56 19.06.2022)
 
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета

Мэр Донецка Кулемзин: здание технического университета повреждено при обстреле ВСУ

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло возгорание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по улице Артёма, 96. Пострадавших нет", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)АртемДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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