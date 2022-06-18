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В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета

В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета - РИА Новости, 19.06.2022

В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета

Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-18T19:42

2022-06-18T19:42

2022-06-19T00:56

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло возгорание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по улице Артёма, 96. Пострадавших нет", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), артем, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины