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В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета - РИА Новости, 19.06.2022
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета
Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T19:42
2022-06-18T19:42
2022-06-19T00:56
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Здание Донецкого национального технического университета повреждено при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района города Донецка, произошло возгорание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по улице Артёма, 96. Пострадавших нет", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), артем, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:42 18.06.2022 (обновлено: 00:56 19.06.2022)
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание технического университета
Мэр Донецка Кулемзин: здание технического университета повреждено при обстреле ВСУ