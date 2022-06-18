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Украинские войска обстреляли Ясиноватую 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в 14.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:55
2022-06-18T14:55
2022-06-18T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ранее сообщало, что украинские войска в субботу дважды обстреливали Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами применяемого НАТО калибра 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html
ясиноватая
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Кадры жилого Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого ВСУ
Корреспондент РИА Новости передает кадры из жилого сектора Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого украинского боевиками. Повреждена кровля дома, под завалами могут находиться люди.
2022-06-18T14:55
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, нато, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую 152-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре 152-миллиметровых снаряда